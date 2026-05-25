Gli ambulanti di Forte dei Marmi a Malgrate

Notizia in breve

Le bancarelle degli Ambulanti di Forte dei Marmi tornano a Malgrate per l’evento “Malgrate in festa”. Si tratta di un mercato di qualità, noto in tutta Italia, che ogni anno richiama numerosi visitatori. Le bancarelle portano con sé l’atmosfera estiva e l’offerta di prodotti selezionati. L’evento si svolge come di consueto, distinguendosi dalle imitazioni e mantenendo la tradizione del mercato storico. La manifestazione è prevista in una località che accoglie con entusiasmo questa ripresa annuale.