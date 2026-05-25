Gli ambulanti di Forte dei Marmi a Malgrate
Le bancarelle degli Ambulanti di Forte dei Marmi tornano a Malgrate per l’evento “Malgrate in festa”. Si tratta di un mercato di qualità, noto in tutta Italia, che ogni anno richiama numerosi visitatori. Le bancarelle portano con sé l’atmosfera estiva e l’offerta di prodotti selezionati. L’evento si svolge come di consueto, distinguendosi dalle imitazioni e mantenendo la tradizione del mercato storico. La manifestazione è prevista in una località che accoglie con entusiasmo questa ripresa annuale.
A grande richiesta, come ogni anno, tornano con l’aria d’estate, per “Malgrate in festa”, Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, le storiche bancarelle del mercato di qualità più amato d’Italia! Un evento esclusivo, da non confondere con le tante velleitarie imitazioni, che porta con sé l’energia e lo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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