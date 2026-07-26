Melissa Vargas è stata nominata miglior giocatrice della Nations League 2026 di volley femminile. La stessa atleta si è anche distinta come miglior marcatrice della finale, contribuendo alla vittoria della squadra turca nella competizione. La finale si è conclusa con la vittoria di una squadra ospite, che ha ottenuto il titolo nel torneo internazionale. La premiazione si è svolta oggi pomeriggio, durante la cerimonia conclusiva della manifestazione.

Melissa Vargas è stata incoronata come miglior giocatrice della Nations League 2026 di volley femminile, la prestigiosa competizione internazionale itinerante che è stata vinta oggi pomeriggio dalla Turchia. L’opposto è stata la mattatrice assoluta della finale andata in scena a Macao (Cina), dove ha messo a segno 33 punti nel confronto contro il Brasile, chiuso per 3-1 in favore in favore della compagine anatolica guidata da coach Daniele Santarelli. La bomber ha fatto valere ancora una volta tutta la sua potenza dinamitarda, che era già emersa durante la fase preliminare e anche nei match da dentro o fuori disputati contro Canada e Cina nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Melissa Vargas incoronata MVP della Nations League: miglior marcatrice della storia in finale

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