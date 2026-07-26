Stefano Mei ha dichiarato che l’atletica italiana si concentra sui giovani e ha sottolineato la compattezza della squadra. Durante un intervento a Rai Sport, ha parlato dei Campionati Italiani Assoluti di atletica 2026, senza specificare ulteriori dettagli sui risultati. Mei ha anche fissato l’obiettivo di ottenere medaglie agli Europei, senza indicare le discipline o le modalità precise.

Stefano Mei si è presentato ai microfoni di Rai Sport per tracciare un bilancio al termine dei Campionati Italiani Assoluti di atletica 2026. Nel weekend sono arrivate diverse prestazioni di spessore allo stadio Ridolfi di Firenze, tra cui il primato nazionale di Andy Diaz nel triplo e altri riscontri di alto profilo che fanno ben sperare in vista degli Europei di Birmingham (10-16 agosto). “ Mi sono avventurato una volta a fare una previsione, dicendo che a Parigi potenzialmente avremmo potuto vincere 8 medaglie. Lì abbiamo fatto 3 medaglie e 5 quarti posti, quindi evito di parlare.È chiaro comunque che non possiamo pensare di mettere come punto di riferimento Roma 2024 per ovvi motivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mei lancia l’atletica italiana: “Mi colpiscono i giovani, nessuno ha la nostra compattezza”. E fissa l’obiettivo medaglie per gli Europei

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