Medio Oriente l' Iran avverte Trump | La guerra si allarga se ascolta Netanyahu

L'esercito iraniano ha dichiarato che il conflitto in Medio Oriente potrebbe espandersi se gli Stati Uniti seguono l'indicazione del premier israeliano di intensificare i bombardamenti. L'avvertimento arriva in un momento di tensione crescente nella regione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali azioni militari specifiche o risposte ufficiali da parte degli Stati Uniti o di Israele. La dichiarazione iraniana si inserisce in un quadro di escalation tra le parti coinvolte nel conflitto.

L’esercito iraniano ha avvertito che il conflitto in Medio Oriente si allargherebbe se gli Stati Uniti si facesse convincere dal premier israeliano Benjamin Netanyahu a continuare i bombardamenti. «Ritengo che, se gli americani dovessero ancora una volta cadere nell’inganno dei sionisti, o agire in linea con loro, e insistere nel proseguire la guerra, in particolare attraverso attacchi aerei, il conflitto si espanderà ulteriormente dal punto di vista geografico», ha dichiarato il portavoce dell’esercito iraniano, Mohammad Akraminia, alla televisione di Stato. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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MEDIO ORIENTE | Irán amenaza a EEUU y a Trump

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