La squadra di football gaelico di Mayo ha vinto il campionato All-Ireland, interrompendo una lunga serie di sconfitte e maledizioni. La vittoria mette fine a una maledizione che durava da diversi anni, secondo le narrazioni locali. La squadra aveva affrontato numerosi insuccessi e momenti difficili prima di conquistare il titolo. La vittoria è stata celebrata nella contea, segnando una svolta storica per il club. La maledizione, così come descritta, si considera ora conclusa.

E allora lassù nella contea di Mayo in tanti hanno negato fino all’ultimo. Ma adesso la controprova non l’avremo mai più. Perché la maledizione della locale squadra di football gaelico, la maledizione più maledizione della storia dello sport (l’abbiamo raccontata ieri, qui), è finita oggi, proprio quando i termini dell’anatema si sono esauriti. Dopo75 anni Mayo ha vinto! Riepiloghiamo. Oggi si giocava la finale del Campionato All-Ireland di football gaelico. In campo, come sempre al Croke Park di Dublino, Kerry, ovvero la contea più vincente della storia (39 titoli) e Mayo, la contea maledetta. Maledetta perché non vinceva dal 1951, da 75 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mayo vince l'All-Ireland e interrompe la maledizione più maledetta della storia dello sport

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