Il 25 luglio 2026, durante l’inaugurazione del WorldPride, una sovrana ha indossato un look speciale. Con questo evento, ha fatto la sua prima apparizione ufficiale in qualità di Regina, diventando la prima nella storia a partecipare a questa cerimonia. La sua presenza ha segnato un momento unico, senza precedenti, nel contesto delle celebrazioni internazionali dedicate ai diritti e all’uguaglianza. La cerimonia si è svolta in una grande piazza, con un pubblico numeroso presente per assistere all’evento.

Il 25 luglio 2026 è un giorno destinato a entrare nei libri di storia. Máxima d’Olanda ha inaugurato ufficialmente il WorldPride 2026, divenendo la prima Regina in assoluto a farlo. Un traguardo dal valore enorme, celebrato con un look (riciclato) all’altezza della situazione, anche se non tutti hanno apprezzato il copricapo vistoso. Máxima d’Olanda inaugura il WorldPride 2026 ad Amsterdam. Al suo arrivo al Vondelpark di Amsterdam per il Pride Lgbtqia +, Máxima d’Olanda è stata accolta da un’ovazione, un’entrata in pieno stile Dancing Queen degli ABBA. E quel giorno, davvero, di Regine ce n’erano tante: attiviste, drag queen, volti della comunità arcobaleno arrivati da ogni parte del mondo per prendere parte a questo momento storico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Máxima, il look con cui ha inaugurato il WorldPride 2026: è la prima Regina nella storia

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