maxi controlli nelle zone a rischio denunciati anche due baby rapinatori

Venerdì sera sono stati effettuati controlli nelle zone considerate a rischio a Rho e Pero. Quasi 600 persone sono state identificate, due sono state arrestate e sei denunciate. L’operazione, condotta da forze di polizia, ha puntato a contrastare lo spaccio di droga, i reati predatori e il degrado urbano. Durante i controlli sono stati individuati anche due minori coinvolti in rapine.

Quasi 600 persone controllate, due arresti e sei denunce. Operazione interforze per il contrasto allo spaccio di droga, ai reati predatori e al degrado urbano, venerdì sera a Rho e Pero. Il servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio, disposto dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha visto l’impiego congiunto di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e polizie locali dei due Comuni, con il supporto di Vigili del Fuoco e Atm. Controllati anche gli esercizi commerciali e luoghi di aggregazione giovanile, al fine di prevenire episodi che incidono negativamente sul decoro urbano e sulla tranquillità dei residenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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MAXI CONTROLLI NEI CANTIERI: 12 DENUNCIATI E 140 MILA EURO DI SANZIONI | 12/06/2026

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