Maternità e paternità settore agricolo quanto e a chi spetta | i nuovi importi Inps

L’Inps ha aggiornato gli importi delle prestazioni di maternità e paternità per i lavoratori agricoli. La circolare n. pubblicata specifica i nuovi valori di riferimento, che determinano le somme riconosciute ai lavoratori in caso di nascita o adozione. Gli importi variano in base alla durata della prestazione e alle condizioni di contribuzione. Le somme vengono calcolate considerando anche eventuali periodi di malattia o altri permessi. Le nuove tariffe entrano in vigore immediatamente.

L’Inps ha aggiornato gli importi di riferimento per le prestazioni economiche spettanti ai lavoratori agricoli in caso di maternità e paternità. In particolare, con la circolare n. 75 del 17 luglio 2026 l’Istituto ha rivisto reddito medio, utilizzato per determinare l’importo spettante ai neo genitori. Maternità e paternità in agricoltura: il nuovo importo di riferimento. Dal 2011, il calcolo delle indennità di maternità e paternità in agricoltura non tiene più conto dei salari convenzionali provinciali, ma fa riferimento al reddito medio convenzionale giornaliero utilizzato anche ai fini pensionistici. Per il 2026 tale reddito è stato fissato in 66,86 euro al giorno e rappresenta la base sulla quale viene determinata la parte economica spettante durante i periodi di congedo di maternità o di paternità previsti dalla normativa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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