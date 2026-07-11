Bonus mamme 2025 | nuovi requisiti e importi Circolare INPS e Allegati

Da scuolalink.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Bonus mamme 2025 prevede un assegno mensile di 40 euro, secondo quanto stabilito dalla circolare INPS n. 139. Il contributo è destinato alle donne che soddisfano i nuovi requisiti previsti dal decreto-legge 952025. La circolare fornisce le specifiche sui criteri di accesso e le modalità di erogazione, con dettagli aggiornati sugli allegati necessari per richiedere il bonus.

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Arriva il nuovo Bonus mamme 2025, un sostegno economico introdotto dal decreto-legge 952025. La recente circolare INPS n. 139 definisce i dettagli di questo contributo mensile da 40 euro. È destinato alle lavoratrici con almeno due figli e sostituisce temporaneamente l'esonero contributivo. La misura è pensata per dipendenti e autonome con reddito fino a 40.000 euro.La circolare INPS sul contributo mensileL'INPS ha ufficialmente delineato i contorni del nuovo sostegno alle famiglie attraverso la circolare n. 139 del 28 ottobre 2025. Questo documento attuativo è fondamentale perché illustra la disciplina specifica del Bonus mamme 2025. Si tratta, in concreto, di un contributo economico mensile quantificato in 40 euro. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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Bonus mamme 2026: importo, requisiti e scadenze

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