Un materasso sporco e una sedia rotta sono stati trovati davanti ai negozi di via del Serraglio, nel centro della città, durante la mattina di ieri. La scena si trova davanti ai locali dell’ex Bar Centro, uno dei locali storici chiusi recentemente. La presenza di rifiuti e arredi danneggiati rappresenta un esempio di degrado che si ripete in questa zona, nota per aver perso diverse attività commerciali negli ultimi anni.

Un materasso lurido, una sedia spaccata e l’ennesimo scorcio di abbandono nel cuore della città. È la fotografia scattata ieri, un sabato in piena mattina, in via del Serraglio, proprio davanti ai locali dell’ex Bar Centro: una delle tante attività storiche che hanno dovuto abbassare la saracinesca. L’episodio riaccende le polemiche sulla vivibilità del centro storico e sulla gestione del decoro urbano. A denunciare la situazione è Rocco Rizzo, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e storico commerciante della via dal 1988, che attacca frontalmente la giunta per la mancanza di una strategia a lungo termine. "Basta chiacchiere, questa è la vergogna quotidiana di via del Serraglio", attacca Rizzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Materasso sporco e sedia rotta davanti ai negozi: "Ecco il centro"

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