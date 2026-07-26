Massimo Giletti su Serie A 2026 27 | Inter vincerà tutto su Spalletti

Durante il Vip Master a Milano Marittima, Massimo Giletti ha affermato che nell’edizione 202627 della Serie A, l’Inter avrebbe la possibilità di vincere tutti i titoli. Ha anche commentato la situazione di Spalletti, senza fornire ulteriori dettagli. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate ai nostri microfoni durante l’evento al Circolo Tennis, senza specificare altre fonti o contestualizzazioni.

Al Circolo Tennis di Milano Marittima, nel cuore pulsante del Vip Master, Massimo Giletti si è lasciato andare in queste ore a una serie di dichiarazioni ai nostri microfoni. Tra Juventus, mercato, mister Luciano Spalletti e le nuove forze della Serie A, il celebre e apprezzato giornalista – tifosissimo della Juventus – ha offerto una . L'articolo Massimo Giletti su Serie A 202627: “Inter vincerà tutto, su Spalletti..” proviene da Il Blog di Daniele Bartocci. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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Massimo Giletti lascia lo studio arrabbiato per la vicenda degli arbitri chiusi negli spogliatoi

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