RAI1 | VERTICI IN PRESSING SU MARA VENIER E MASSIMO GILETTI TUTTI I DETTAGLI
I dirigenti di Rai1 stanno lavorando alla programmazione della prossima stagione e si stanno confrontando con Mara Venier e Massimo Giletti, due figure di spicco del palinsesto. Sono in corso discussioni con entrambi su diversi aspetti delle loro presenze in trasmissione, anche se i dettagli specifici non sono ancora stati resi pubblici. La rete ha avviato conversazioni mirate per definire i ruoli e gli eventuali cambiamenti, senza però comunicare ufficialmente le decisioni prese.
Rai1 sta preparando il menù della prossima stagione televisiva. I vertici della Tv di Stato sono in pressing su Mara Venier e Massimo Giletti su due diversi fronti. Partiamo dalla signora della domenica, la regina di Domenica In. Quante volte abbiamo scritto che il talk show del dì festivo è un tutt’uno con la sua conduttrice, o meglio che il format è la stessa conduttrice? Tante ma è la realtà, a tal punto che i dirigenti Rai stanno facendo pressione per convincere Mara Venier a restare a Domenica In. Le voci si susseguono da tempo: la prima scelta è sempre e solo stata Mara Venier. Solo in caso di categorico no della popolare conduttrice si inizierebbe a ragionare su altri nomi. 🔗 Leggi su Bubinoblog
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