RAI1 | VERTICI IN PRESSING SU MARA VENIER E MASSIMO GILETTI TUTTI I DETTAGLI

I dirigenti di Rai1 stanno lavorando alla programmazione della prossima stagione e si stanno confrontando con Mara Venier e Massimo Giletti, due figure di spicco del palinsesto. Sono in corso discussioni con entrambi su diversi aspetti delle loro presenze in trasmissione, anche se i dettagli specifici non sono ancora stati resi pubblici. La rete ha avviato conversazioni mirate per definire i ruoli e gli eventuali cambiamenti, senza però comunicare ufficialmente le decisioni prese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Rai1 sta preparando il menù della prossima stagione televisiva. I vertici della Tv di Stato sono in pressing su Mara Venier e Massimo Giletti su due diversi fronti. Partiamo dalla signora della domenica, la regina di Domenica In. Quante volte abbiamo scritto che il talk show del dì festivo è un tutt’uno con la sua conduttrice, o meglio che il format è la stessa conduttrice? Tante ma è la realtà, a tal punto che i dirigenti Rai stanno facendo pressione per convincere Mara Venier a restare a Domenica In. Le voci si susseguono da tempo: la prima scelta è sempre e solo stata Mara Venier. Solo in caso di categorico no della popolare conduttrice si inizierebbe a ragionare su altri nomi. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - RAI1: VERTICI IN PRESSING SU MARA VENIER E MASSIMO GILETTI. TUTTI I DETTAGLI ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video : VERTICI IN PRESSING SU E . TUTTI I DETTAGLI Sullo stesso argomento DOMENICA IN: RAI1 PUNTA SU 4 VOLTI SE MARA VENIER DECIDERÀ DI LASCIAREGrandi manovre in vista della prossima stagione televisiva a partire da “Domenica In” con Mara Venier che dovrebbe lasciare lo storico talk show... RAI1: VERTICI IN PRESSING SU MARA VENIER E MASSIMO GILETTI. TUTTI I DETTAGLI #Rai1 #MaraVenier #DomenicaIn #MassimoGiletti #LoStatodelleCose x.com