Il biopic su Pino Daniele uscirà il 15 ottobre e racconta la vita del musicista prima di diventare un'icona. Il film affronta il rapporto complicato con il padre, la passione per la musica e il primo matrimonio con Dorina, interpretata da Mariasole Pollio. Massimiliano Caiazzo ha dichiarato di aver trovato nella figura di Daniele un artista che cercava ascolto, amore e riconoscimento, sottolineando come la musica esprima libertà e verità.

Il biopic, nelle sale dal 15 ottobre, parla di Pino ragazzo prima di diventare il mito della musica, del rapporto difficile con il padre, della passione sfrenata per la musica e del primo matrimonio con Dorina (Mariasole Pollio), che fu per lui una vera musa. «Raccontiamo il suo sguardo sul mondo e sulla vita, quello che poi lo ha reso l'artista che tutti conosciamo», afferma il regista, «Pino era un ragazzo come tanti, ancora acerbo, che cercava la propria strada». È questo il messaggio che il film vuole far arrivare ai giovani d'oggi. Il brano Yes I Know My Way lo esprime senza filtri. Caiazzo ha sentito sulle spalle una forte responsabilità interpretando il musicista che insieme a Massimo Troisi e Maradona ha segnato la storia di Napoli, e non solo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Massimiliano Caiazzo: «Interpretando Pino Daniele sono cresciuto come uomo e come attore. Ho scoperto un artista con un bisogno profondo di essere ascoltato, amato e riconosciuto. La musica che esprime libertà e verità è ancora necessaria»

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