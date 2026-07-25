Presentato al Giffoni Film Festival, Je So’ Pazzo è il nuovo film di Nicola Prosatore che vede Massimiliano Caiazzo nei panni di Pino Daniele. In arrivo nelle sale dal 15 ottobre, il biopic racconta il percorso umano e artistico del grande cantautore napoletano, dagli anni dell’infanzia fino all’affermazione musicale, mettendo al centro non il mito, ma il ragazzo che avrebbe poi rivoluzionato la musica italiana. Massimiliano Caiazzo al Giffoni Film Festival: “Interpretare Pino Daniele mi ha cambiato come uomo e artista”. Durante l’incontro con il pubblico, Massimiliano Caiazzo ha raccontato il percorso che lo ha portato ad accettare un ruolo tanto impegnativo, soffermandosi sulle paure, sulla preparazione e sull’approccio scelto per dare vita a un’icona amata da intere generazioni. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Massimiliano Caiazzo al Giffoni presenta Je So’ Pazzo: “Non volevo imitare Pino Daniele, ma raccontare l’uomo. Ho avuto paura di non essere all’altezza”

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