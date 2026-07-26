Il 2 giugno, durante una cerimonia dell'Anpi a Rimini, il sindaco di Pennabilli si è presentato indossando la fascia tricolore e una camicia nera. La sua presenza ha attirato l’attenzione e ha suscitato reazioni. La scelta di abbigliamento e simboli ha generato un dibattito pubblico, diventato oggetto di discussione tra le autorità locali e i cittadini. La vicenda ha portato a un confronto sulle modalità di partecipazione alle commemorazioni ufficiali.

Il 2 giugno scorso, alla cerimonia organizzata dall' Anpi a Rimini, il sindaco di destra (estrema) di Pennabilli Mauro Giannini si era presentato con fascia tricolore e camicia nera. Una provocazione clamorosa ma coerente, visto che il primo cittadino vicino a Roberto Vannacci da sempre ripete, anche a La Zanzara ospite di Giuseppe Cruciani e David Parenzo su Radio 24, di "essere nato con la camicia nera e di volerci morire". Ora Giannini ha scatenato un nuovo putiferio politico, definendo Mario Roggero "un eroe". In un post sui social, il sindaco ha usato testualmente questa parola riferendosi al gioielliere di Grinzane Cavour condannato a 14 anni e 9 mesi per duplice omicidio di due rapinatori in fuga dopo un colpo, l'ennesimo, al suo negozio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mario Roggero, "eroe come i partigiani": il sindaco Giannini fa esplodere il caso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Giannini torna nella bufera. I partigiani e de Pascale: "Il sindaco in camicia nera offende la Repubblica"Il sindaco è stato criticato da partigiani e de Pascale per aver indossato una camicia nera durante una cerimonia per gli 80 anni della Repubblica.

“Roggero eroe, doveva stecchire anche il terzo delinquente”. Le parole choc del sindaco di estrema destraIl sindaco di Pennabilli ha scritto su un social media che un uomo avrebbe dovuto uccidere un terzo sospettato coinvolto in un episodio di violenza.

Temi più discussi: Blog | Roggero ha rincorso e ucciso i ladri: questi i fatti reali. Ora passiamo alla sceneggiatura del film; Roggero, la destra ha il suo eroe; Il caso Roggero non è legittima difesa. La sentenza dei giudici è giusta e corretta; Mario Roggero tra difesa e vendetta. Quando il diritto resiste agli slogan.

Il nuovo eroe della destra è Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che ha inseguito e ucciso due rapinatori in fuga, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi. Matteo Salvini è andato ad abbracciarlo in carcere, Giorgia Meloni ha chiesto la grazi x.com

Mario Roggero, la Procura sequestra 50 mila euro al gioielliere: scovato un conto in Tunisia con i fondi dei sostenitori reddit

Mario Roggero comincia a lavorare in carcere: tre incarichi, ma non sarà pagatoIl gioielliere cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, da lunedì lavorerà come volontario nel penitenziario milanese di Bollate. La preoccupazione per ... today.it

Roggero eroe, doveva colpire anche il terzo delinquente: bufera sul sindaco di PennabilliMauro Giannini paragona il gesto di Mario Roggero alla Resistenza. L'Anpi di Rimini: Parole d'odio intollerabili, offende la memoria dei partigiani ... altarimini.it