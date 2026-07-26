Nel piccolo paese di Paupisi si celebra la festa della Madonna di Pagani. La giornata si svolge con processioni e momenti religiosi che coinvolgono la comunità locale. Le strade si riempiono di fedeli, molti dei quali indossano abiti tradizionali e portano in mano candele accese. La devozione si manifesta in silenzio e preghiere, creando un’atmosfera di intensa partecipazione. La festa si ripete ogni anno, radicata nella memoria collettiva del paese.

Tempo di lettura: 4 minuti Ci sono feste che si vivono. E poi ci sono feste che si portano dentro, che non appartengono soltanto al calendario ma alla memoria di un popolo. Quella di Maria Santissima di Pagani è una di queste. Oggi, domenica 26 luglio, nel giorno culminante dei festeggiamenti, la Contrada Pagani non celebra soltanto una ricorrenza religiosa: rinnova un patto di fede che attraversa il tempo, unisce le generazioni e racconta l’anima più autentica di Paupisi. Qui tutto assume un significato diverso. Il suono delle campane, le preghiere sussurrate nel Santuario, gli occhi lucidi di chi affida una speranza o viene a dire semplicemente grazie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Maria Santissima di Pagani: è il giorno della fede a Paupisi

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