Sabato 25 luglio alle 22, il concerto “Nei ’90 io c’ero – Tour 2026” aprirà il weekend dei festeggiamenti di Maria Santissima di Pagani. L’evento musicale si svolge nel centro del paese e coinvolgerà il pubblico con brani e atmosfere degli anni Novanta. La serata sarà la prima di una serie di iniziative previste per celebrare la ricorrenza religiosa.

?Ad aprire il weekend sarà, sabato 25 luglio, “Nei ’90 io c’ero – Tour 2026”, lo spettacolo musicale che dalle ore 22 trasporterà il pubblico nel decennio che ha segnato un’intera generazione. Un vero e proprio viaggio nel tempo tra le hit che hanno dominato le classifiche, i tormentoni che hanno riempito le discoteche e le canzoni che, ancora oggi, continuano a far cantare e ballare milioni di persone.?Lo show promette di trasformare la piazza in una grande festa a cielo aperto, con musica, animazione e spettacolo capaci di coinvolgere spettatori di ogni età. Chi ha vissuto gli anni Novanta potrà rivivere le emozioni di quel periodo, mentre i più giovani avranno l’opportunità di scoprire il fascino di un decennio che continua a essere un punto di riferimento nella storia della musica e dell’intrattenimento. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Paupisi, Massimo Di Cataldo in concerto per i festeggiamenti di Maria Santissima di Pagani

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