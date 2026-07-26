Marco Bocci ha parlato della sua interpretazione di un poliziotto nel nuovo ruolo di Alex Bravo. Durante l'intervista, ha descritto il suo rapporto con il cane Byron, protagonista della serie, e ha menzionato la presenza di una Mustang d'epoca degli anni ’60. Le riprese si sono svolte a Senigallia. Bocci ha descritto il personaggio come solare e ha condiviso dettagli sul set e sulle location utilizzate.

Intervista a Marco Bocci per la nuova serie Alex Bravo: il rapporto con il cane Byron, il mistero della Mustang anni '60 e le riprese a Senigallia. Un poliziotto guidato da un ottimismo travolgente, un'iconica Ford Mustang degli anni '60 carica di misteri e un compagno a quattro zampe con cui confrontarsi ogni giorno: Marco Bocci torna sul piccolo schermo per vestire i panni di Alex Bravo, il carismatico protagonista della nuova fiction di Canale 5. Gli elementi sembrano esserci tutti per conquistare il pubblico anche in un panorama televisivo così affollato. Anche perché lo scenario attuale è dominato da cupi thriller e atmosfere noir, mentre la serie con Bocci e il suo compagno a quattro zampe è ambientata nella cornice solare di Senigallia e promette di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Marco Bocci e il suo Alex Bravo: "Un poliziotto solare. Con una Mustang d'epoca e un cane speciale"

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Marco Bocci torna in tv con 'Alex Bravo' e parla della sua vita privata

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