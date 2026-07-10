Fiction Mediaset 2026 e 2027 | da ‘Alex Bravo’ con Bocci a ‘Madre Terra’ con Cristiano Caccamo La guida completa

Roma, 10 luglio 2026 – La nuova stagione della fiction Mediaset i nizia a delineare il suo volto, tra serie già conosciute dal pubblico e nuovi racconti pronti a debuttare su Canale 5. Il calendario della fiction per il 20262027 raccoglie alcuni titoli già annunciati negli anni scorsi e rimasti in attesa di debutto, insieme a produzioni inedite che puntano a rinnovare l'offerta della rete. Dalle indagini di polizia ai grandi racconti familiari, passando per drammi sentimentali e storie ispirate alla realtà, il prossimo palinsesto propone generi diversi per incontrare gusti differenti. Alcune serie sono già conosciute dagli spettatori, mentre altre rappresentano delle vere novità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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