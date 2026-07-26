Mapello in fiamme bancali di legno | il fumo visibile a chilometri di distanza

Un incendio ha coinvolto bancali di legno all’esterno di una ditta a Mapello, in via Tasso, domenica sera 26 luglio. Il fuoco ha causato un’ampia colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita. L’incendio ha interessato alcuni bancali di legno accatastati vicino a un capannone.

Un incendio è divampato nella serata di domenica 26 luglio a Mapello, in via Tasso, nell’area esterna della ditta Steel Strip. Secondo le prime informazioni, il rogo ha interessato alcuni bancali di legno accatastati nelle vicinanze n capannone. L’allarme è scattato in serata e sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento delle fiamme e nella successiva messa in sicurezza dell’area. Presenti anche i carabinieri di Bergamo per gli accertamenti del caso. L’incendio ha generato una densa colonna di fumo, visibile anche a diversi chilometri di distanza, attirando l’attenzione di numerosi residenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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