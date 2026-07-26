Maltrattamenti scuola dell' infanzia | il CNDDU chiede una strategia nazionale di prevenzione

Una scuola dell'infanzia nell'Anconetano è sotto indagine per maltrattamenti e abbandono di minori. Due educatrici sono state indagate in relazione a un procedimento penale avviato. Il CNDDU ha richiesto una strategia nazionale di prevenzione dei maltrattamenti nelle scuole dell’infanzia. La vicenda ha portato all'attenzione la necessità di interventi specifici per tutelare i bambini.

Una scuola dell'infanzia dell'Anconetano è al centro di un procedimento penale che coinvolge due educatrici, indagate per maltrattamenti e abbandono di minori. Il tema dei maltrattamenti scuola dell'infanzia torna così di attualità e spinge il CNDDU a chiedere una vera strategia nazionale di prevenzione. Fino a sentenza definitiva vale la presunzione di non colpevolezza, ma il caso apre una riflessione più ampia sulla sicurezza dei bambini affidati alle strutture educative.Cosa è successo nell'AnconetanoLa vicenda riguarda una scuola dell'infanzia dove due educatrici sono sottoposte a procedimento penale con l'ipotesi di reati di maltrattamenti e abbandono di minori. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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