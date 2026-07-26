Maltempo in Toscana | allerta gialla domani 27 luglio su Costa e Arcipelago Oggi nuovi temporali fino a mezzanotte

Domani 27 luglio 2026, sulla costa centrale e sull'arcipelago toscano scatta l’allerta gialla a causa di nuovi temporali previsti nel corso della giornata. Oggi, invece, temporali sono stati segnalati fino a mezzanotte, con piogge intense e raffiche di vento che hanno interessato diverse zone della regione. La Protezione civile ha emesso avvisi specifici per queste aree, invitando alla prudenza.

FIRENZE – Secondo round maltempo in Toscana domani 27 luglio 2026, ma con codice di allerta giallo e limitatamente alla costa centrale e alle isole dell’Arcipelago. La protezione civile prevede temporali forti fino dalla prossima mezzanotte alle ore 12 di domani lunedì 27 luglio. Intanto, alle 14 di oggi, 26 luglio 2026, è terminata l’allarta arancione. Potrebbero verificarsi – come riporta la Regione – oggi pomeriggio e domani, lunedì 27, modesta instabilità con possibilità di brevi temporali sulle zone interne in corrispondenza dei rilievi. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Maltempo: allerta gialla su Centro e Levante ligure dalla mezzanotte

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