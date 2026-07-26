Maltempo al centro-nord | Toscana in allerta arancione Italia la prossima settimana di nuovo gran caldo Meteo Giornaleit previsioni

Domenica, un avviso di livello tre di Estofex segnala temporali violenti, grandinate e possibili trombe d’aria nel Centro Italia. La Toscana è in allerta arancione a causa del maltempo. Successivamente, un anticiclone africano porterà un’ondata di caldo intenso su tutta la Penisola.

Di seguito, da Meteo Giornale.it: Estofex (servizio meteo eventi estremi in Europa) lancia l’avviso di livello tre sul Centro Italia per la domenica, tra temporali violenti, grandinate e possibili trombe d’aria, prima che l’anticiclone africano riporti un caldo rovente e una nuova, lunga ondata di calore su tutta la Penisola. Estofex e il rischio di temporali estremi al Centro Come hanno ampiamente illustrato i miei colleghi nei vari articoli, nella giornata di oggi e di Domenica avremo un sensibile periodo di instabilità atmosferica, soprattutto sulle regioni settentrionali. C’è però una curiosità in tutto questo: il servizio meteo di ... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Allerta Meteo, il maltempo spacca l'Italia in due: piogge torrenziali al Nord, caldo scirocco al Sud

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Meteo, temporali a Nord e temperature sopra i 40° al Centro Sud: prossima settimana la svoltaTemporali si stanno sviluppando al Nord, mentre al Centro Sud le temperature superano i 40 gradi.

Temi più discussi: Forte maltempo, Martedì 21 il giorno peggiore; Fenomeni estremi nelle prossime ore, a rischio 5 regioni; Maltempo: grandine grossa e venti severi tra poche ore al Nord; Weekend spaccato in due: sabato di sole, domenica di temporali.

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