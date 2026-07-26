maltempo a perugia strade allagate e traffico in tilt a fontivegge

Un temporale molto intenso ha provocato allagamenti nella zona della stazione ferroviaria di Perugia, causando il blocco di diversi veicoli a Fontivegge. Le strade sono state allagate, con il traffico che ha subito notevoli disagi. Non risultano persone ferite o in pericolo.

Il violento temporale ha provocato allagamenti nella zona della stazione ferroviaria, dove diversi automobilisti sono rimasti bloccati. Nessuna persona risulta in pericolo. Un violento temporale ha provocato disagi alla circolazione nella zona della stazione ferroviaria di Fontivegge, a Perugia, dove diverse strade sono finite sott’acqua a causa dell’intensa pioggia caduta in mattinata. Numerosi automobilisti sono rimasti bloccati o hanno preferito fermarsi in attesa che il temporale si attenuasse. Dalle vie in discesa verso la stazione si è riversata una grande quantità di acqua e fango, trasformando la zona in una sorta di torrente. Nonostante i disagi alla viabilità, al momento non risultano persone in pericolo. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Bomba dacqua su Perugia: strade allagate, traffico in tilt e paura per il maltempo

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Un violento temporale ha provocato disagi alla circolazione nella zona della stazione ferroviaria di Fontivegge, a Perugia, dove diverse strade sono finite sott’acqua a causa dell’intensa pioggia caduta in mattinata. x.com

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