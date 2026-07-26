Un temporale intenso ha colpito Perugia, causando allagamenti, traffico bloccato e disagi diffusi. Le strade della città sono state allagate, con interventi dei soccorsi per gestire le conseguenze. A Corciano, una sala cinema è stata evacuata a causa dell’allagamento. La perturbazione si è verificata in pochi minuti, generando problemi alla viabilità e richieste di assistenza. Nessuna informazione è stata comunicata sui danni o feriti.

Un violento temporale si è abbattuto su Perugia provocando in pochi minuti pesanti disagi alla circolazione, allagamenti e numerosi interventi dei soccorsi. Un vero e proprio fiume d’acqua si è riversato sulla città, trasformando diverse strade in veri e propri torrenti e mettendo in difficoltà automobilisti e residenti. Le situazioni più critiche si sono registrate nella zona della stazione ferroviaria di Fontivegge, dove il forte accumulo di acqua ha reso particolarmente difficoltosa la circolazione lungo via Campo di Marte, fino all’area del limite dei 30 chilometri orari con attraversamento pedonale davanti alla stazione. Tra il dosso pedonale e il sottopasso della strada che sale dal Bellocchio si è formato un vero e proprio lago d’acqua, costringendo gli automobilisti a procedere con estrema prudenza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Bomba d’acqua su Perugia: strade allagate, traffico in tilt e disagi. Evacuata una sala del cinema a Corciano

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