Il governo maltese propone controlli più stringenti sulla detenzione di armi da fuoco, dopo una sparatoria avvenuta a St Julian’s. Il ministro dell’Interno ha annunciato l’intenzione di rafforzare le procedure di verifica per il rilascio di licenze di porto e detenzione di armi. La proposta arriva in risposta all’incidente e mira a rendere più severi i controlli sulle armi legali. Nessuna data prevista per l’entrata in vigore delle nuove misure.

Malta: Rigorosi Controlli sulle Licenze di Armi Dopo Sparatoria a St Julian’s. LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESSMNA) – Durante un recente intervento, il ministro dell’Interno maltese, Glenn Bedingfield, ha espresso la sua disponibilità ad instaurare procedure di verifica più esigenti per il rilascio di licenze di porto e detenzione di armi da fuoco. Questa dichiarazione arriva dopo una sparatoria a St Julian’s, un incidente che ha lasciato due agenti di polizia feriti e ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza pubblica. Il ministro ha sottolineato che “il tempo dei cowboy è finito” e che è necessario un cambio di approccio nella gestione delle armi sul territorio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Malta, il governo propone controlli più severi sulla detenzione di armi da fuoco.

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