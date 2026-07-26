Mai condividere asciugamani il dermatologo Mercuri spiega come prevenire sfoghi sulla pelle in estate

Un dermatologo avverte di non condividere asciugamani durante l’estate, poiché il caldo, la salsedine e i raggi solari possono causare dermatiti e sudamina. Questi problemi cutanei, se non trattati correttamente, rischiano di aggravarsi. La stagione estiva, infatti, favorisce l’insorgenza di irritazioni e sfoghi sulla pelle, sottolinea lo specialista. È importante adottare pratiche di prevenzione e cura per evitare complicazioni.

In estate caldo, salsedine e raggi solari possono portare parecchi problemi alla pelle come dermatiti e sudamina che, senza le cure adeguate, possono peggiorare. Il dermatologo Mercuri spiega a Fanpage.it quali sono gli errori più comuni e come prevenire la comparsa di queste problematiche, dal lavare regolarmente costumi e asciugamani a proteggere tagli e ferite recenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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