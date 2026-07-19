Non usatela nemmeno come crema idratante | il dermatologo Mercuri spiega perché una crema solare scaduta va eliminata
Un dermatologo avverte che le creme solari scadute devono essere eliminate e non usate come idratanti. Secondo l’esperto, è importante leggere correttamente la data di scadenza e rispettare il periodo indicato dopo l’apertura. Le creme scadute perdono efficacia e non proteggono più dai raggi UV, inoltre non sono adatte a essere usate come creme idratanti. È consigliato smaltire le creme solari scadute e acquistarne di nuove.
Le creme solari scadono davvero? Il dermatologo Santo Raffaele Mercuri spiega a Fanpage.it come leggere data di scadenza, interpretare il periodo corretto d'utilizzo dopo l'apertura e perché un solare scaduto non va usato come crema idratante. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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