Non usatela nemmeno come crema idratante | il dermatologo Mercuri spiega perché una crema solare scaduta va eliminata

Da fanpage.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un dermatologo avverte che le creme solari scadute devono essere eliminate e non usate come idratanti. Secondo l’esperto, è importante leggere correttamente la data di scadenza e rispettare il periodo indicato dopo l’apertura. Le creme scadute perdono efficacia e non proteggono più dai raggi UV, inoltre non sono adatte a essere usate come creme idratanti. È consigliato smaltire le creme solari scadute e acquistarne di nuove.

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Le creme solari scadono davvero? Il dermatologo Santo Raffaele Mercuri spiega a Fanpage.it come leggere data di scadenza, interpretare il periodo corretto d'utilizzo dopo l'apertura e perché un solare scaduto non va usato come crema idratante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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