Non usatela nemmeno come crema idratante | il dermatologo Mercuri spiega perché una crema solare scaduta va eliminata

Notizia in breve

Un dermatologo avverte che le creme solari scadute devono essere eliminate e non usate come idratanti. Secondo l’esperto, è importante leggere correttamente la data di scadenza e rispettare il periodo indicato dopo l’apertura. Le creme scadute perdono efficacia e non proteggono più dai raggi UV, inoltre non sono adatte a essere usate come creme idratanti. È consigliato smaltire le creme solari scadute e acquistarne di nuove.