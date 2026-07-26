Lynk & Co 07 Gt come è fatta la wagon sportiva plug-in da 530 Cv attesa in Europa

Da gazzetta.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Lynk & Co 07 Gt, wagon sportiva plug-in da 530 cavalli, sarà commercializzata in Europa nel 2027. La vettura è stata presentata in anteprima in Cina e si basa su un modello sviluppato a Göteborg, in Svezia. È la prima station wagon sportiva prodotta dal marchio, che appartiene al gruppo Geely. Il lancio sul mercato continentale è previsto tra circa quattro anni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Da Göteborg, in Svezia, sede principale del marchio, alla Cina, dove la Lynk & Co 07 Gt è stata presentata in anteprima, e ritorno. È previsto per il 2027, infatti, il debutto sul mercato continentale della prima station wagon sportiva prodotta e commercializzata dal marchio di proprietà del gruppo Geely. Dopo aver calato il proprio tris di Suv, dall'elettrica Lynk & Co 02 alle plug-in hybrid Lynk & Co 01 e Lynk & Co 08, il brand guidato da Mo Wang è pronto ad incrementare la propria gamma nell'ambito di un programma di espansione mirato per il Vecchio Continente. Ad accomunare la versione... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lynk amp co 07 gt come 232 fatta la wagon sportiva plug in da 530 cv attesa in europa
© Gazzetta.it - Lynk & Co 07 Gt, come è fatta la wagon sportiva plug-in da 530 Cv attesa in Europa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Peugeot 3008 1.2 hybrid GT , raccontata dalla sua proprietaria!

Video Peugeot 3008 1.2 hybrid GT , raccontata dalla sua proprietaria!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Lynk & Co 07 GT in Europa nel 2027: la station wagon PHEV che sfida il mercato dei crossover

Xiaomi YU7 GT: 990 CV, 300 km/h e un problema chiamato EuropaUn nuovo modello di auto sportiva sta attirando l’attenzione: si tratta di una vettura con 990 cavalli, capace di raggiungere i 300 km/h.

Temi più discussi: Lynk & Co 07 GT: la station wagon plug-in da 530 CV arriverà in Europa | Quattroruote.it; La Cina ridisegna le nuove station wagon; Lynk & Co 07 GT, la wagon Plug-in debutta in Cina: poi arriverà in Europa.; La PROVA AL LIMITE della Lynk & Co 08: consumi, bagagliaio, tecnologia.

lynk co 07 gt fatta530 CV e 200 km in elettrico: la station wagon di Lynk & Co in Europa nel 2027Disponibile a due e quattro ruote motrici, ricca di soluzioni tecnologiche, la 07 GT plug-in è già in vendita in Cina, con prezzi da circa 20.500 euro ... quattroruote.it

Lynk & Co 07 GT, questa nuova wagon Plug-in non scherza: 400 CV e 200 km in elettricoLynk & Co presenta la nuova 07 GT, la prima station wagon del marchio. Motorizzazione Plug-in Hybrid, oltre 400 CV, autonomia elettrica superiore a 200 km e tecnologie avanzate di assistenza alla guid ... motorbox.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web