Lynk & Co 07 Gt come è fatta la wagon sportiva plug-in da 530 Cv attesa in Europa

La Lynk & Co 07 Gt, wagon sportiva plug-in da 530 cavalli, sarà commercializzata in Europa nel 2027. La vettura è stata presentata in anteprima in Cina e si basa su un modello sviluppato a Göteborg, in Svezia. È la prima station wagon sportiva prodotta dal marchio, che appartiene al gruppo Geely. Il lancio sul mercato continentale è previsto tra circa quattro anni.

Da Göteborg, in Svezia, sede principale del marchio, alla Cina, dove la Lynk & Co 07 Gt è stata presentata in anteprima, e ritorno. È previsto per il 2027, infatti, il debutto sul mercato continentale della prima station wagon sportiva prodotta e commercializzata dal marchio di proprietà del gruppo Geely. Dopo aver calato il proprio tris di Suv, dall'elettrica Lynk & Co 02 alle plug-in hybrid Lynk & Co 01 e Lynk & Co 08, il brand guidato da Mo Wang è pronto ad incrementare la propria gamma nell'ambito di un programma di espansione mirato per il Vecchio Continente. Ad accomunare la versione... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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