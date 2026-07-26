Lutto nella televisione la famosa attrice è morta Guardavamo tutti la sua serie iconica

È morto un'attrice molto nota, celebre per il ruolo in una serie televisiva molto popolare. La sua interpretazione aveva affascinato milioni di spettatori e il suo volto era diventato simbolo di avventure e mistero. La notizia ha suscitato grande tristezza tra il pubblico, che ricorda con affetto le sue performance. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dello spettacolo.

Per milioni di spettatori era uno di quei volti capaci di portare il mare direttamente in casa, tra mistero, avventura e immagini che allora sembravano quasi impossibili. Dietro quella presenza discreta, però, si nascondeva una donna che aveva già sfidato limiti, profondità e pregiudizi. Una pioniera autentica. È morta a 93 anni Zale Parry, attrice statunitense, controfigura di grandi star e figura decisiva nella storia della subacquea moderna. Si è spenta nella sua casa di Tillamook, in Oregon; a dare l’annuncio è stata la nipote Katherine Maloney, con un messaggio pubblicato su Facebook. Zale Parry era conosciuta dal pubblico soprattutto per “Avventure in fondo al mare”, la serie trasmessa dal 1958 al 1961. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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DRAMMATICO LUTTO NEL CINEMA ITALIANO: È MORTA LA FAMOSISSIMA ATTRICE, UN VOLTO INDIMENTICABILE.

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