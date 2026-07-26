Una nota attrice è deceduta, lasciando il pubblico senza parole. I fan ricordano la sua interpretazione in una serie molto popolare, che ha segnato un'epoca. La sua carriera si è sviluppata tra ruoli televisivi e interpretazioni sportive, rendendola una figura riconoscibile e apprezzata a livello internazionale. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione tra amici e colleghi, che hanno espresso il loro cordoglio.

Si è spenta un’icona assoluta del grande e piccolo schermo, una donna straordinaria capace di dominare le profondità marine e di tracciare un solco indelebile nella storia dello sport e dello spettacolo mondiale. E’ morta a 93 anni la controfigura di Sophia Loren e Carroll Baker e volto della celebre serie televisiva. Fu una delle figure che contribuirono allo sviluppo della subacquea moderna. Zale Parry, attrice statunitense nota per la serie televisiva “Avventure in fondo al mare”, è morta all’età di 93 anni nella sua casa di Tillamook, in Oregon. La notizia della scomparsa è stata resa nota dalla nipote Katherine Maloney con un messaggio pubblicato su Facebook. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Lutto nella televisione, la famosa attrice muore così. Guardavamo tutti la sua serie iconica

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DRAMMATICO LUTTO NEL CINEMA ITALIANO: È MORTA LA FAMOSISSIMA ATTRICE, UN VOLTO INDIMENTICABILE.

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