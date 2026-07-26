Lutto in Italia è morto Angelo Palmieri!

È morto l’avvocato Angelo Palmieri, figura di rilievo nel diritto penale e punto di riferimento per l’avvocatura italiana. Aveva 94 anni e avrebbe compiuto 95 a settembre. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e cittadini, che ricordano la sua lunga carriera e il ruolo centrale nel settore legale. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore, lasciando un vuoto nel mondo giuridico e nella comunità locale.

La comunità legale italiana e la città di Latina piangono la scomparsa dell’avvocato Angelo Palmieri, figura monumentale del diritto penale e autentico pilastro dell’avvocatura nazionale, venuto a mancare all’età di 94 anni che avrebbe compiuto il prossimo settembre. Conosciuto da tutti come il principe del foro pontino, l’avvocato Palmieri ha rappresentato per oltre sei decenni un punto di riferimento insostituibile per colleghi, magistrati e giovani studiosi del diritto. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma consegna al futuro un patrimonio morale e professionale di valore inestimabile. Riconosciuto come il decano assoluto delle... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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