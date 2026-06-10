Italia in lutto è morto l’amato imprenditore | Un genio

Da thesocialpost.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È morto un imprenditore molto conosciuto nel territorio. La sua attività ha avuto un ruolo importante nello sviluppo economico e sociale della zona. La comunità esprime cordoglio per la scomparsa di una figura considerata un punto di riferimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La comunità è in lutto per la scomparsa di una delle figure più conosciute e apprezzate del territorio, un uomo che con il suo impegno, la sua intraprendenza e la sua passione ha contribuito in maniera significativa alla crescita economica e sociale del suo paese. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra cittadini, imprenditori, associazioni e amministratori locali, che oggi ricordano una persona capace di lasciare un segno concreto nella storia recente della zona. Una vita dedicata al territorio. A spegnersi all’età di 93 anni è stato Loriano Nannelli, storico commerciante, imprenditore e dirigente associativo che per decenni ha rappresentato un autentico punto di riferimento per il tessuto economico della Valdera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

italia in lutto 232 morto l8217amato imprenditore un genio
© Thesocialpost.it - Italia in lutto, è morto l’amato imprenditore: “Un genio”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Lutto a Perugia, è morto l'imprenditore Giorgio Palomba

Precipita per 40 metri, è morto il famoso imprenditore: lutto tremendoUn imprenditore è morto dopo essere precipitato da un'altezza di circa 40 metri durante un'escursione in montagna.

Temi più discussi: Lutto nel giornalismo, è morto Alfredo d'Agnese. Aveva 67 anni; Lutto che unisce la politica: La sua visione è viva; Lutto nella comunità italiana di Boston: è morto Alberto Mustone, presidente del Comites; L’auto che si è ribaltata andando a sbattere contro le barriere, il cofano polverizzato. Stavano tornando a casa a Livigno dove oggi l’intera comunità è in lutto. Camilla, 23 anni, e la sorella Dana, 14, sono morte sul colpo. In Valtellina erano conosciute, venivan.

italia in lutto èLutto in Italia È morta Patrizia Caselli, volto noto della tv degli anni '80 e compagna di Bettino CraxiÈ morta a Milano all'età di 66 anni Patrizia Caselli, attrice e conduttrice televisiva italiana, volto noto degli anni Ottanta e Novanta. Lo apprende l'ANSA dalla famiglia. Tanti i messaggi di cordogl ... bluewin.ch

Italia in lutto, addio allo storico giornalista: Ci mancheraiÈ morto Gabriele Manzo, storico giornalista di RTL 102.5, figura centrale della redazione radiofonica dove aveva lavorato per oltre vent’anni. Il decesso è ... thesocialpost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web