Italia in lutto è morto l’amato imprenditore | Un genio

È morto un imprenditore molto conosciuto nel territorio. La sua attività ha avuto un ruolo importante nello sviluppo economico e sociale della zona. La comunità esprime cordoglio per la scomparsa di una figura considerata un punto di riferimento.

La comunità è in lutto per la scomparsa di una delle figure più conosciute e apprezzate del territorio, un uomo che con il suo impegno, la sua intraprendenza e la sua passione ha contribuito in maniera significativa alla crescita economica e sociale del suo paese. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra cittadini, imprenditori, associazioni e amministratori locali, che oggi ricordano una persona capace di lasciare un segno concreto nella storia recente della zona. Una vita dedicata al territorio. A spegnersi all’età di 93 anni è stato Loriano Nannelli, storico commerciante, imprenditore e dirigente associativo che per decenni ha rappresentato un autentico punto di riferimento per il tessuto economico della Valdera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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