Lucumì vuole la Juventus | messe in stand by queste due offerte

Da juventusnews24.com 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il difensore colombiano Jhon Lucumí preferisce rispettare l’accordo di massima con la Juventus, nonostante siano state messe in stand-by due offerte provenienti dalla Turchia. La volontà di indossare la maglia bianconera è considerata un elemento decisivo nelle trattative. Le proposte turche non hanno ancora ricevuto risposta e non sono attualmente in fase di negoziazione attiva. La priorità del giocatore rimane il trasferimento in Italia.

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che arrivano dalla Turchia. Il centrale colombiano vuole onorare l’accordo di massima coi bianconeri. La fortissima volontà di vestire la maglia della  Juventus  sta diventando l’elemento davvero cruciale e determinante per indirizzare la trattativa legata a  Jhon Lucumí. Il centrale colombiano di proprietà del Bologna ha infatti assunto una posizione nettissima sul proprio futuro professionale, dimostrando di avere le idee assolutamente chiare sul prossimo passo da compiere in carriera. Lo riporta il Corriere dello Sport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Offerte turche in stand-by e intesa raggiunta. Per... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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