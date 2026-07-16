Kessié dà priorità totale alla Juventus | sta rifiutando queste offerte e aspettando i bianconeri Il retroscena

Da juventusnews24.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Franck Kessié, centrocampista ivoriano attualmente senza contratto, ha scelto di non considerare altre offerte e aspetta una proposta dalla Juventus. La trattativa tra il giocatore e i bianconeri si è intensificata, con Kessié che sembra mettere in secondo piano altre possibilità. La Juventus mostra interesse concreto e si attende una risposta definitiva.

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sul centrocampista. La pista che porta a  Franck Kessié  si scalda improvvisamente per la  Juventus. Il centrocampista ivoriano, attualmente svincolato, è tornato con forza nei radar dei bianconeri. A fare la differenza in questa fase è la netta presa di posizione del calciatore: l’ex Milan ha infatti deciso di dare priorità assoluta alla Juventus, congelando le altre opzioni pur di tornare in Serie A. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il retroscena di Fabrizio Romano. A fare il punto sulla trattativa è stato l’esperto di mercato  Fabrizio Romano  su YouTube, svelando la ferrea volontà del giocatore, che ha... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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KESSIÉ SI OFFRE ALLA JUVENTUS: SONO SVINCOLATO E IN GRAN FORMA

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