Franck Kessié, centrocampista ivoriano attualmente senza contratto, ha scelto di non considerare altre offerte e aspetta una proposta dalla Juventus. La trattativa tra il giocatore e i bianconeri si è intensificata, con Kessié che sembra mettere in secondo piano altre possibilità. La Juventus mostra interesse concreto e si attende una risposta definitiva.

sul centrocampista. La pista che porta a Franck Kessié si scalda improvvisamente per la Juventus. Il centrocampista ivoriano, attualmente svincolato, è tornato con forza nei radar dei bianconeri. A fare la differenza in questa fase è la netta presa di posizione del calciatore: l’ex Milan ha infatti deciso di dare priorità assoluta alla Juventus, congelando le altre opzioni pur di tornare in Serie A. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il retroscena di Fabrizio Romano. A fare il punto sulla trattativa è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano su YouTube, svelando la ferrea volontà del giocatore, che ha... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Kessié dà priorità totale alla Juventus: sta rifiutando queste offerte e aspettando i bianconeri. Il retroscena

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KESSIÉ SI OFFRE ALLA JUVENTUS: SONO SVINCOLATO E IN GRAN FORMA

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