Durante una passeggiata, due donne hanno incontrato un orso di circa dieci metri di distanza. L’animale, con il pelo bruno, si è fermato e non ha mostrato segni di aggressività. Le due hanno deciso di non muoversi e di attendere che l’orso si allontanasse. Dopo alcuni minuti, l’animale si è allontanato e le donne sono rimaste ferme, senza tentare di scappare o nascondersi.

Pensate di fare una passeggiata e imbattervi, improvvisamente, in un orso. Di quelli che si vedono nei film, enormi, dal lungo pelo bruno. Cosa si fa in questi casi? Si fugge? Ci si nasconde? Alia e Jana Marano hanno deciso di fermarsi e aspettare, finché l’orso non se n’è andato. Poi sono corse dalla madre, hanno preso il telefono e lo hanno filmato mentre si allontanava. Le due sorelle lucchesi stavano trascorrendo, insieme alla loro famiglia, una vacanza a Carona, in Valle Brembana, nella Bergamasca. Faceva caldo e, alla ricerca di un po’ di fresco, erano andate a bagnarsi nelle acque del Brembo. Invece di un tuffo hanno trovato qualcosa di molto meno rassicurante: a circa 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’orso a dieci metri. Incredibile incontro: "Non ci siamo mosse. Era meraviglioso"

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