Lollobrigida premia la pastaia delle finte orecchiette L' ira di Home Restaurant | Cortocircuito istituzionale e morale E il caso anima la base barese di Fdi e i social

Notizia in breve

Il ministro dell'Agricoltura ha premiato una pastaia coinvolta in un caso di presunta truffa, accusata di aver venduto pasta industriale come artigianale. La decisione ha scatenato l’indignazione di una catena di ristorazione, che ha denunciato un cortocircuito istituzionale e morale. La vicenda, già sotto i riflettori della magistratura un anno fa, ha alimentato proteste anche sui social e tra i sostenitori di un partito locale. La visita del ministro ha generato reazioni contrastanti nella base politica.