Dopo aver ottenuto 100 e 7 in condotta alla maturità, ha studiato Filosofia a Cambridge e ora lavora in Silicon Valley. La sua prima startup, fondata dopo gli studi, genera un fatturato annuo di 2 milioni di euro.

«La filosofia analitica mi fa impazzire», diceva quando uscì dal Parini con 100 alla maturità e 7 in condotta. Sei anni dopo, quella stessa ossessione per la logica è diventata una startup della Silicon Valley: Lodovico Benvenuti Arborio di Gattinara ha appena concluso il programma di Y Combinator, l'acceleratore di startup più prestigioso al mondo, quello che ha fatto nascere aziende come Airbnb, Stripe, Dropbox. Costruisce agenti di intelligenza artificiale che gestiscono completamente da soli centinaia di case vacanza. In mezzo c’è la laurea a Cambridge, migliore tra una quarantina di studenti selezionati in tutta Europa per studiare filosofia analitica. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Lodovico, dal 100 alla Maturità al Parini (con 7 in condotta) alla Silicon Valley: «Ho studiato Filosofia a Cambridge, la mia prima start up fattura 2 milioni di euro l'anno»

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