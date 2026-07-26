Domenica a Somaglia, nel Lodigiano, i vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre due fratellini di 7 mesi e 2 anni rimasti intrappolati in auto. Nessuno è rimasto ferito. L'intervento è durato poco tempo, e i bambini sono stati consegnati ai genitori. La vicenda si è conclusa senza complicazioni.

Nella giornata di domenica i vigili del fuoco sono intervenuti per salvare due fratellini di 7 mesi e 2 anni rimasti bloccati in auto. Il fatto si è verificato a Somaglia, nel Lodigiano. L'intera famiglia era appena arrivata a bordo della propria utilitaria presso una stazione di servizio. Mentre i due genitori stavano scendendo dall'auto, il piccolo di 2 anni si è mosso e, involontariamente, ha bloccato le portiere della macchina le cui chiavi sono rimaste chiuse all'interno impedendo a mamma e papà di poter liberare autonomamente i piccoli. Terrorizzati, i due hanno chiamato il 112 e allertato i servizi. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno aperto la vettura in pochi minuti e affidato i piccoli ai controlli dei sanitari che hanno dato esito positivo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Lodi, fratellini intrappolati in auto: salvati dai vigili del fuoco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lieto fine a Cassino: due gattini intrappolati nel motore di un'auto. Salvati e adottati dai Vigili del FuocoA Cassino, due gattini sono stati estratti da un motore di un'auto da un team di Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente per salvarli da una...

Arezzo: cade in Arno con il cane, salvati dai vigili del fuocoNel tardo pomeriggio di oggi ad Arezzo, una persona e il suo cane sono finiti nelle acque dell’Arno, ma sono stati salvati dai vigili del fuoco...