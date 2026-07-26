Uno studio ha rilevato che un calciatore colpisce il pallone circa 1500 volte all’anno, generando numerosi impatti sulla testa. I medici hanno analizzato i rischi associati a questa frequenza di colpi di testa, sollevando preoccupazioni circa potenziali danni cerebrali. Le ricerche scientifiche indicano che ripetuti impatti potrebbero aumentare il rischio di lesioni cerebrali, anche se non ci sono ancora conclusioni definitive. La questione resta al centro di dibattiti tra esperti e autorità sportive.

Ma cosa dicono gli studi scientifici e i rapporti dei medici sui ( troppi ) colpi di testa nel calcio? Davvero possono causare danni cerebrali? Pare proprio di sì, almeno leggendo i risultati delle ricerche condotte negli ultimi anni dai ricercatori: colpire ripetutamente la sfera “magica“ con il capo alla lunga può provocare non solo problemi al cervello ma pure difficoltà cognitive. Fra gli studi realizzati usando tecniche avanzate di diagnostica (come la risonanza magnetica) e test cognitivi, quello dei ricercatori statunitensi dell’Albert Einstein College of Medicine della Yeshiva University e del Montefiore Medical Center, l’ospedale universitario dell’Albert Einstein College of Medicine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lo studio. L’impatto col pallone 1500 volte l’anno è dannoso

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