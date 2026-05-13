La Sun Awareness Week 2026 si concentra sull'importanza di usare quotidianamente la protezione solare per prevenire i danni causati dai raggi UV. Nonostante le campagne di sensibilizzazione, molte persone continuano a considerarla un’azione da compiere solo durante l’estate o in vacanza. La raccomandazione di applicarla ogni giorno viene ribadita da esperti e istituzioni, ma ancora si riscontrano abitudini scorrette o omissioni.

Non ci stancheremo mai di ripeterlo: la protezione solare va applicata ogni giorno. Lo ripetiamo continuamente, eppure ancora oggi c’è chi la associa quasi esclusivamente all’estate, al mare o alle vacanze. In realtà, i raggi UV ci accompagnano tutto l’anno, anche in città, anche quando il cielo è coperto, anche durante una semplice passeggiata o mentre si lavora vicino a una finestra. Ed è proprio per questo che gli esperti insistono così tanto sull’importanza dell’SPF quotidiano. Incredibile ma vero, forse tutti non sanno che i raggi UV sono infatti tra le principali cause dell’ invecchiamento cutaneo precoce, delle macchie e dei danni alla pelle.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La Sun Awareness Week 2026 punta l’attenzione sull’uso quotidiano della protezione solare e sulla prevenzione dei danni causati dai raggi UV.

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