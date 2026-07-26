Un cartello affisso di fronte a un museo accusa l’istituzione di promuovere un’“ideologia radicale”. La scritta si riferisce a un avviso installato dall’ex presidente, che critica il museo per aver adottato un linguaggio considerato “woke”. L’avviso sottolinea che l’istituzione promuove valori progressisti, definendoli come parte di una presunta “ideologia radicale”. La polemica si inserisce in un confronto acceso sulla rappresentazione culturale e politica nei musei nazionali.

L’ultima crociata contro la cultura con l’installazione di avvisi che denunciano l’“ideologia radicale” della storica istituzione. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Repubblica.it - “Lo Smithsonian è troppo woke”: i cartelli di Trump contro il museo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trump contro le informazioni del museo Smithsonian: richiesta l’installazione di cartelli per avvertire i visitatoriIl museo Smithsonian ha ricevuto una richiesta di installare cartelli per avvertire i visitatori che alcune informazioni sulla storia degli Stati...

Leggi anche: "Lavori, ma non esisti", nel Lecchese cartelli contro lo sfruttamento lavorativo

Argomenti più discussi: Lo Smithsonian è troppo woke: i cartelli di Trump contro il museo; L’ordine della Casa bianca: Tenetevi alla larga dallo Smithsonian; Trump alza il tiro contro lo Smithsonian: fa installare cartelli anti-woke fuori dal museo; Trump contro le informazioni del museo Smithsonian | richiesta l’installazione di cartelli per avvertire i visitatori.

L’ordine della Casa bianca: Tenetevi alla larga dallo SmithsonianDonald Trump ha firmato un nuovo ordine esecutivo contro lo Smithsonian, il più grande complesso museale, educativo e di ricerca al mondo: diciassette musei, lo zoo nazionale di Washington e diversi c ... ilmanifesto.it