Il museo Smithsonian ha ricevuto una richiesta di installare cartelli per avvertire i visitatori che alcune informazioni sulla storia degli Stati Uniti potrebbero essere contestate. La richiesta deriva da una dichiarazione di un ex presidente, che ha criticato i contenuti esposti. La richiesta è stata presentata in un momento di tensione tra l'amministrazione e il museo. Il museo non ha ancora risposto ufficialmente alla richiesta.

Fondato nel 1964, il National Museum of American History dello Smithsonian racchiude al proprio interno quella che è la storia degli Stati Uniti. Oltre alla raccolta e alla conservazione, il museo mette alla portata di tutti quelli che sono stati gli elemento sociali, politici e culturali di rilievo. Tuttavia, se l’obiettivo è di permettere a tutti di assaporare una parte del patrimonio storico, questo deve includere anche le informazioni meno lodevoli. In ragione di ciò subentra Donald Trump, il quale ha chiesto di installare dei cartelli all’esterno del museo per mettere in guardia i visitatori. Trump contro le informazioni presenti nel museo perché ideologiche. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Trump contro le informazioni del museo Smithsonian: richiesta l’installazione di cartelli per avvertire i visitatori

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