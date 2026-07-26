lo schiaccianoci incontra pagliacci gran finale per collinarea festival

Tre palchi, un intero borgo trasformato in scena e oltre centocinquanta artisti e tecnici coinvolti: sarà un finale spettacolare quello della ventottesima edizione di Collinarea Festival, che a Lari saluterà il pubblico con La Giostra – Opera Ubiqua, un evento immersivo capace di fondere opera lirica, teatro, danza, musica sperimentale, video e tecnologia. L’appuntamento è per il 31 luglio in prima nazionale con replica il primo agosto. Dopo l’apertura al Parco Fluviale La Rotta di Pontedera, il festival conclude il suo percorso nel segno del tema " Beyond Technology ", proponendo una riflessione sul rapporto tra uomo e virtuale attraverso un innovativo allestimento diffuso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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