LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | subito gli spadisti poi le sciabolatrici
Alle 3.01, due schermidori italiani sono in pedana. Alle 3.00, il tabellone della spada maschile mostra gli incontri in corso. Successivamente, si svolgono le gare delle sciabolatrici.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.01: Subito due azzurri in pedama. Simone Mencarelli contro 3.00: Questo il tabellone della spada maschile aggiornato ai 32mi di finale: Elsayed Mohamed (EGY)-Antkiewicz Mateusz (POL) Mahringer Josef (AUT)-Imrek Elijah (USA) Loyola Neisser (BEL)-Sarid Alon (ISR) Frazao Filipe (POR)-Andrasfi Tibor (HUN) Kongstad Conrad Seibaek (DEN)-Johanides Lukas Jakub (SVK) Prokhodov Kirill (KAZ)-Jarvi Kerkko (FIN) Xiao Ruibo (Leon) (CAN)-Vineis Sven (SUI) Gornovsky David (CAN)-Yamada Masaru (JPN) Kurbanov Ruslan (KAZ)-Lambrey Messika Yehonathan (ISR) Socha Jan (POL)-Matsumoto Ryu (JPN) Lugones Ruggeri Jesus... 🔗 Leggi su Oasport.it
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