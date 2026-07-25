Oggi si svolge la quinta giornata di gare ai Campionati Mondiali di scherma a Hong Kong. La giornata è dedicata alle prove di spada e sciabola, con le competizioni più delicate per l’Italia. Gli atleti italiani sono impegnati nelle varie fasi di qualificazione e eliminazione diretta, mentre si aspettano i risultati delle gare in corso. La giornata si presenta ricca di sfide e di eventuali sorprese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della quintaa giornata di gare ai Campionati Mondiali di scherma in programma a Hong Kong (Cina), la seconda in cui si assegnano i titoli. Dopo i due argenti conquistati da Filippo Macchi nel fioretto maschile e Giulia Rizzi nella spada femminile, l’Italia torna in pedana ai Mondiali di scherma 2026 di Hong Kong con l’obiettivo di dare continuità a un avvio già molto positivo. Domenica 26 luglio, nella quinta giornata della rassegna iridata e nella seconda dedicata all’assegnazione delle medaglie, toccherà alla spada maschile e alla sciabola femminile, con altri sei azzurri impegnati nei rispettivi tabelloni principali. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: la giornata più delicata per l’Italia con spadisti e sciabolatrici

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