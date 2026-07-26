LIVE Napoli-Carrarese | via al test assente Milinkovic-Savic per febbre
Nel match tra Napoli e Carrarese, il portiere titolare non è sceso in campo a causa di febbre. La formazione del Napoli prevede Meret tra i pali, con Di Lorenzo, Rrahmani, Marianucci e Spinazzola in difesa. A centrocampo sono presenti Lobotka, Anguissa e Vergara, mentre in attacco giocano Politano, Hojlund e un giovane. La partita si svolge con le formazioni ufficiali, mentre l’allenatore del Napoli ha effettuato cambiamenti in difesa rispetto alle precedenti formazioni.
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marianucci, Spinazzola; Lobotka, Anguissa, Vergara; Politano, Hojlund, Giovane Napoli-Carrarese, le formazioni ufficiali: Allegri cambia in difesa. Sorpresa Giovane De Laurentiis firma. De Laurentiis: tre autografi speciali allo store del Napoli De Laurentiis: "Allegri un vincente. Dimaro? La moglie trentina vorrebbe metterci le corna" Il Galatasaray piomba su Neres! Chieste informazioni al Napoli: cosa filtra - Mattino Napoli-Carrarese, le formazioni ufficiali: Allegri cambia in difesa. Sorpresa Giovane De Laurentiis firma. De Laurentiis: tre autografi speciali allo store del Napoli De Laurentiis: "Allegri un vincente. 🔗 Leggi su Calcionapoli1926.it
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