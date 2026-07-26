LIVE Napoli-Carrarese | via al test assente Milinkovic-Savic per febbre

Notizia in breve

Nel match tra Napoli e Carrarese, il portiere titolare non è sceso in campo a causa di febbre. La formazione del Napoli prevede Meret tra i pali, con Di Lorenzo, Rrahmani, Marianucci e Spinazzola in difesa. A centrocampo sono presenti Lobotka, Anguissa e Vergara, mentre in attacco giocano Politano, Hojlund e un giovane. La partita si svolge con le formazioni ufficiali, mentre l’allenatore del Napoli ha effettuato cambiamenti in difesa rispetto alle precedenti formazioni.