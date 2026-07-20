Kepa offerto al Napoli | idea per la porta dopo Milinkovic-Savic

Il Napoli sta considerando l'acquisto di un nuovo portiere e ha ricevuto un'offerta per Kepa Arrizabalaga, attualmente all'Arsenal. Il giocatore ha alle spalle esperienze con Chelsea e Real Madrid. La società azzurra sta valutando questa opzione come possibile alternativa dopo aver puntato anche su altri profili. La trattativa non è ancora definita, ma l'interesse per il portiere spagnolo è stato comunicato alla dirigenza.

Il Napoli valuta una nuova possibilità per la porta. Il nome proposto alla dirigenza azzurra è quello di Kepa Arrizabalaga, estremo difensore dell’Arsenal con esperienze importanti anche al Chelsea e al Real Madrid. Il reparto resta al centro delle riflessioni di mercato. Alex Meret è destinato a proseguire la propria esperienza in azzurro. Più incerta, invece, la posizione di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo viene considerato il principale candidato alla cessione. Il Napoli sarebbe disposto ad ascoltare offerte a partire da circa 15 milioni di euro. Una sua eventuale partenza aprirebbe spazio per un nuovo innesto. Proprio in questo scenario si inserisce la candidatura di Kepa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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