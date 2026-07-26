LIVE Motocross GP Cechia MXGP 2026 in DIRETTA | vittoria per Herlings in gara-1 secondo Febvre
Herlings si è aggiudicato la vittoria in gara-1 del GP Cechia MXGP 2026, con Febvre al secondo posto e Vialle terzo. Gajser è caduto, scendendo alla nona posizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VINCE Herlings, secondo Febvre, terzo Vialle. -1 Herlings vola verso la vittoria. -2 Caduta per Gajser, che crolla in nona posizione. -3 Giri alla conclusione. 1.11? Si fa notare anche il lupo olandese de Wolf che conquista la settima posizione. 3.29? Fernandez sale in quinta posizione, Gajser sesto. Scende Van doninck. 5.01? Adamo si trova a 3.9 da Tom Vialle. 7.14? Febvre scavalca Vialle, crollo del pilota Honda che può innescare ora una battaglia con Adamo. 9.59? Vialle crolla a 10 secondi da Herlings, mentre Febvre si avvicina per una lotta tutta francese per la seconda posizione. 11.15? Gajser perde una posizione, superato da Fernandez per la sesta piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tom Vialle gets cross-rutted whilst defending on Febvre!
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