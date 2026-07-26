Il Cagliari sta valutando l’ingaggio di Matteo Darmian, 36 anni, attualmente svincolato dopo aver concluso la sua esperienza con l’Inter. La trattativa è ancora in fase preliminare, mentre il Venezia ha mostrato interesse per Moreno. Nel frattempo, la trattativa per Chalobah con il Como sembra essere rallentata.

Una suggestione, un sogno di mezza estate. Il Cagliari sta pensando di ingaggiare Matteo Darmian, 36 anni, reduce dalla lunga esperienza con l’Inter e svincolato. A Fabio Pisacane serve sicuramente un esterno. Anche perché il recupero di Idrissi è lungo, quello di Felici non ancora completato e Adam Obert è possibile che parta. Ieri nel ritiro di Ponte di Legno è transitato il suo agente, ma è risaputo che dalla cessione dello slovacco si può ricavare una discreta cifra. Piace all’estero. Quella di Obert non è l’unica uscita in preventivo. Il Cagliari, visti gli ottimi rapporti, sta parlando con la Sampdoria, a cui serve un portiere, per cederle Boris Radunovic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Como.

© Gazzetta.it - LIVE Mercato: Chalobah-Como, frenata. Cagliari su Darmian, il Venezia punta Moreno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Mercato, pressing Lazio su Dominguez. Il Cagliari punta Zanon

LIVE Mercato: Fiorentina, idea Koleosho. Karakiri colpo Cagliari, Venezia su RrahmaniLa Fiorentina sta considerando l'acquisto di Koleosho come parte del suo progetto di rinnovamento.

Temi più discussi: Chalobah, Como pronto a chiudere: incontro per trovare gli ultimi accordi; Mercato Como: accordo con il Chelsea per Trevoh Chalobah; Mercato Como, gli aggiornamenti su Chalobah, Couto e Kean; Perché l'Inter ha mollato Chalobah, il patto di mercato e il rilancio del Como: le ultime sulla trattativa col Chelsea.

Il punto sul mercato: il Como stringe per Chalobah, Lazio su Kennedy, affari Fiorentina-Sassuolo x.com

Calciomercato, le notizie di oggi in diretta: Juve, Spalletti: il Dibu vuole cambiare squadra; Inter, Ausilio: La fascia destra? Abbiamo più di un mese; Como, si ...?v?D??16}?Zp??n???LA2i???N? {???-o???T??u0010?u0007u0019?,q/??????|u001du0018??q?u0001^?:?9??r??j?????q5?Er?????~)u001bu0011FR?s?????Zz [?u000bu000ff?x?r&?l?\W?4v?;??Ñ1???????????Du0018?????????? ?¶?? ... corriere.it

Chalobah al Como, non è ancora chiusa: la prossima mossa dei larianiChalobah al Como - Sembrava fatta e invece non è ancora chiuso il colpo Chalobah per il Como: ecco l'ultima offerta dei lariani per convincere il Chelsea ... fantamaster.it